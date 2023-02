Un furioso incendio distrugge storica azienda

di Francesca Chilloni

Stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, per accertare le cause dell’imponente rogo che la notte tra giovedì e ieri ha distrutto la storica azienda artigiana Antares di Barco, specializzata nella realizzazione di piscine prefabbricate in vetroresina da interramento, il cui stabilimento è situato in via Nazario Sauro 54. I danni ammontano a decine di migliaia di euro (ancora imprecisa la quantificazione), essendo andato distrutto sia un autocarro che era parcheggiato dentro al capannone, attrezzature da lavoro e materiali; inoltre lo stesso capannone principale è stato compromesso dalle fiamme, e i vigili del fuoco lo hanno dichiarato inagibile. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Erano passate da poco le 21,30 di giovedì quando è scattato l’allarme: le fiamme erano già alte chiaramente visibili nella notte anche da lontano. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sono originate all’interno del capannone per poi propagarsi rapidamente. Sul posto sono arrivate varie squadre dei vigili del fuoco da Reggio, Sant’Ilario e Luzzara: sei se ne sono alternate nel corso della lunga notte. L’intervento si è infatti concluso solamente intorno alle duedi notte, quando ogni focolaio era stato spento. Tra in mezzi in campo, oltre alle autopompe, anche l’autoscala che ha consentito di orientare i getti d’acqua direttamente sul tetto della fabbrica. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Arancione, ed i carabinieri di Bibbiano e Montecchio che hanno raccolto indizi, testimonianze e la relazione tecnica degli ingegneri di Vigili del fuoco, inviati poi alla Procura reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci.

Non ci sarebbero rischi per la salute di chi abita nella zona, nonostante siano andate a fuoco tonnellate di materie plastiche, di sostanze chimiche e di resine termoindurenti; nell’area sono presenti poche abitazioni.

Oltre alle vasche, la "Antares Piscine snc", realizza componenti per il trattamento delle acque ed accessori come filtri e trampolini.