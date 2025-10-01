Un galeone nell’esagono. Il murale di Mister Dada: "Incarna la forza dei sogni"

Un galeone a Reggio Emilia. Possibile? Certo, lo ha realizzato in quattro giorni Mister Dada. Ma perché proprio un galeone? È la domanda che sta tenendo banco dal weekend scorso fra i passanti di via Panciroli, che si accalcano alle spalle di Daniele Castagnetti (vero nome dello street artist di Vedriano di Canossa), pieni di meraviglia per l’opera che sta prendendo forma davanti ai loro occhi e desiderosi di carpirne dettagli e segreti.

Avevamo lasciato l’artista (classe 1979) quest’estate, sull’adorato Appennino reggiano, per la presentazione della sua impresa più ambiziosa, ‘La MüntánArt’, 57 murales dipinti su altrettanti palazzi, case private, edifici scolastici, che hanno donato un nuovo volto a una buona porzione del territorio, e ora lo ritroviamo in pieno centro storico.

Racconta Mister Dada: "È un progetto pensato e studiato bene, devo ammettere. Si tratta di una commissione, nata dall’oreficeria Colombo, desiderosa di rifare la sua ampia facciata. Vista la grandezza delle proporzioni, hanno pensato a un murale. Anche per portare vivacità al passeggio, alla strada, alla città".

Bene, fin qui l’obiettivo del disegno. Veniamo al senso che assume per Mister Dada. Il galeone, che domina la parete di nove metri per sei, è in realtà una metafora della vita e della conquista. "Il mio senso è: segui i tuoi sogni," - spiega - "Per questo ho creato la metafora: il galeone rappresenta la conquista e ha le tre nuvolette del sogno sopra, il che significa che è guidato da quel simbolo. Ce l’ha sulla testa".

Osservando il vascello che affronta un mare burrascoso, un dettaglio balza all’occhio: le vele sono al contrario, come se il vento stesse soffiandogli contro. Un elemento che ha suscitato curiosità tra i passanti. "Tante persone mi fermavano e dicevano, ma guarda che è un errore, hai messo le vele al contrario", ammette Castagnetti. "E io: no, nessun errore. Bisogna leggere le immagini. Il galeone va avanti con la forza dei sogni".

Ma la metafora si approfondisce nel nome del dipinto, e dell’imbarcazione. "L’ho chiamato ‘…Tanto lei comunque va, con un sogno in testa’, mentre per il vascello ho scelto la parola Ama•lia. Perché il sogno ha una regola di base: dev’essere guidato dall’amore".

Mister Dada traccia un confine netto tra l’aspirazione e l’ossessione: "Esistono altri tipi di sogni, come quello di Netanyahu di eliminare la Palestina, o quello di Hitler di eliminare gli ebrei. Ma quello non è un sogno, è un incubo. Il mio, invece, è un sogno guidato dall’amore. Perciò il murale si chiama Ama•lia".

Nonostante la barca a vela non abbia alcun riferimento letterale a Reggio Emilia, l’opera si impone come linguaggio personale dell’artista e come una potente allegoria universale.

La risposta della città è stata entusiasta: tutti contentissimi, con il commento unanime che l’opera ha abbellito la strada e l’intero centro storico. E così il galeone Ama•lia non è solo un abbellimento per una facciata. È un invito quotidiano a fermarsi, a superare l’ovvio e a riconoscere che, anche quando le vele sembrano spiegate al contrario, la forza dell’amore può guidare il proprio sogno attraverso qualsiasi tempesta, persino nell’entroterra di Reggio.