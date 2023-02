Un gazebo nel parco per poter organizzare eventi e spettacoli

Un gazebo ottagonale, di 25 metri quadrati e dotato di allaccio elettrico, sarà utilizzato come punto di ritrovo per le iniziative di animazione del parco, soprattutto nella stagione calda. Il progetto prevede anche una nuova fontana con allaccio idraulico, nuove panchine e una nuova illuminazione pubblica con tecnologia a Led, per diminuire l’impatto ambientale ed il costo per la corrente elettrica. Sono i punti salienti della variazione al progetto del parco urbano di Campagnola finanziati da risorse comunale e in parte dalla vittoria del progetto "Officine Creative" dell’Unione dei Comuni Pianura Reggiana, candidato a un bando per sviluppare luoghi di aggregazione giovanile e che, per Campagnola, consentirà il finanziamento delle opere. Gli interventi per la realizzazione del Parco dei Cento alberi (che in realtà saranno 148) sono in corso. E tra poche settimane, non appena le temperature miti avranno permesso la piena maturazione dei camminamenti in calcestre, i cittadini potranno godere di una nuova area, polifunzionale e attrezzata, adatta a iniziative sportive e ricreative, dotata di un’aula all’aperto, di percorsi ciclopedonali e di allacci elettrici e idrici per la realizzazione di iniziative.

Si tratta di un progetto avviato nel 2017, con l’inizio di un percorso partecipativo composto da diverse fasi destinate alla creazione del Parco Urbano: una prima fase per la definizione di idee guida per la progettazione e alla scelta delle priorità di intervento, mentre la seconda fase è stata dedicata alla definizione di strumenti e modalità per la custodia condivisa della qualità dello spazio pubblico.