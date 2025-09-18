Un gestore per il Nuovo Delfino. Centro di comunità pronto a partire

Scade oggi l’avviso pubblico per individuare i soggetti che si occuperanno della gestione del Nuovo Delfino, il Centro polifunzionale di comunità di Rio Saliceto. L’amministrazione comunale ha avviato un percorso condiviso di progettazione che coinvolge le associazioni per una gestione diretta, delegata e partecipativa. La durata della gestione potrà arrivare fino a 15 anni, suddivisi in tre fasi: una fase pilota iniziale (da 12 a 24 mesi) con esenzione dal canone di affitto, sostegno economico per utenze e attività specifiche e supporto tecnico-amministrativo; una fase di consolidamento di almeno cinque anni, oltre a una fase evolutiva, con canone sostenibile e incentivi per lo sviluppo di progetti e attività.

Per la struttura si è alla ricerca di un gestore, ma anche di partner e utilizzatori in grado di sviluppare progetti duraturi per offrire occasioni di incontro, formazione e partecipazione. L’investimento complessivo è di circa due milioni di euro, di cui 800 mila dalla Regione, 300 mila dal gestore per l’energia e 200 mila dal lascito di una famiglia del paese.

Si spera di inaugurare il Nuovo Delfino entro la fine dell’anno, accogliendo attività ricreative, eventi sociali, corsi, manifestazioni promosse da privati e da associazioni. Il centro è dotato di una salone di 250 metri quadrati per circa 300 persone, una cucina attrezzata, due aule distaccate, spazi per persone con disabilità gestiti da Fondazione Dopo di Noi e da Cremeria. Una grande tettoia esterna, installata nelle scorse settimane, collega il fabbricato al vicino parco pubblico Giacomo Ulivi, con ulteriori spazi per attività varie. Proprio la tettoia ha diviso i pareri, tra favorevoli ma anche scettici di fronte a questa scelta estetica, che non è stata gradita da tutti.

Il Nuovo Delfino resta comunque un progetto molto atteso dall’intera comunità di Rio Saliceto, dalle associazioni e dalla locale amministrazione comunale, che potrà presto contare su un edificio moderno e polifunzionale, che coinvolge anche l’adiacente sede di polizia locale, sempre nel centro storico del paese, a poca distanza da piazza e municipio.

Antonio Lecci