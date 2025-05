Un ‘Giardino dei Sensi’ con yoga, laboratori e attività olistiche

Una giornata per risvegliare i sensi, ritrovare il benessere e vivere la Natura con tutta la famiglia. A Taneto di Gattatico sabato 24 si svolgerà il primo Festival Olistico ’Il Giardino dei Sensi’, con tanti eventi incentrati sul nuovo parco sensoriale di piazza Tannetum, che sarà inaugurato alle ore 15. Quindi si succederanno laboratori creativi e percorsi guidati attraverso i cinque sensi, musica e letture, sessioni di yoga della risata e stretching, musicoterapia e riflessioni. Ma anche incontri con autori, attività olistiche e pratiche di rigenerazione. Insomma, un bellissimo momento per stare bene con sé stessi.

Ai bambini è dedicata l’area del "Giardino per menti Creative" con giochi, letture e creazioni naturali (manfala, bug hotel e amuleti ojios de dios). La manifestazione si concluderà con una cena sotto le stelle organizzata dalle associazioni locali, seguita dal concerto di Lùv (ore 21): cantautorato folk per chiudere la giornata in armonia. Fortemente voluto dalla assessora Federica Costi, ’Il Giardino dei Sensi’ è un percorso dei sensi e dell’anima attraverso essenze botaniche selezionate, che offrono fruscii, profumi e colori, godimento del tatto e del palato tutto l’anno. L’ingresso è libero, ma l’iscrizione consigliata per alcune attività del ricco calendario. Info: whatsApp: 333.5060072 / 347.6893763

f. c.