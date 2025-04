Un giardino terapeutico per malati di Alzheimer. Il progetto comunale alla casa protetta Don Borghi

Aree verdi progettate per promuovere il benessere delle persone: in maniera passiva, semplicemente stando all’area aperta e vivendo l’area verde, ma anche in maniera attiva con il coinvolgimento degli ospiti della struttura, dei loro famigliari e degli operatori in attività come la fisioterapia all’aperto o il giardinaggio.

Stanno per essere portati a termine i lavori di rifacimento di una delle prime aree verdi in Italia con finalità terapeutiche per i malati di Alzheimer. Si tratta del giardino che si sta realizzando all’interno della casa protetta Don Borghi e dell’Azienda Speciale i Millefiori in via Costituzione a Novellara.

Quasi un anno di lavori per un costo totale di 150mila euro completamente a carico del Comune. Il progetto, predisposto dagli architetti Carlo Margini e Francesca Fava di Lapis Architetture, manterrà la sua struttura circolare e alcune sue piante già esistenti, ma viene completamente riqualificato con migliorie strutturali e di paesaggio. Un giardino che diventa spazio terapeutico dal punto di vista sensoriale, per l’orientamento spazio-temporale e di supporto alla terapia della reminiscenza.

Lo spazio viene ampliamente utilizzato anche per pratiche di riabilitazione all’aperto, con un percorso circolare sul quale sdraiarsi o camminare senza perdere il senso dell’orientamento.

a.le.