Un gioco di ruolo sulla Resistenza. Memoria e coraggio in ‘ClanDestini’

Immaginate una Reggio che non appartiene al passato né al presente, ma a un "mondo altrove", ucronico. Le strade familiari si popolano di figure inattese: partigiani che sussurrano parole di resistenza e tessono scenari di libertà insieme a "teatranti" che interpretano soldati alleati, bambini mozambicani e guerriglieri, delegazioni vietnamite in viaggio verso la pace… In questo mosaico di destini incrociati nasce ‘ClanDestini’, il gioco di ruolo dal vivo dove ogni scelta diventa un atto di coraggio e ogni incontro un invito a fidarsi dell’altro. Un gioco che trasforma la memoria in esperienza, la storia in scelta, la solidarietà in azione.

Promosso dalla Biblioteca Comunale di Quattro Castella e ideato insieme al laboratorio di game design ’NessunDove’, con il supporto storico dell’Istoreco e dell’Istituto Alcide Cervi, ClanDestini invita i partecipanti a vestire i panni di chi ha conosciuto la clandestinità, costretto a nascondersi ma mosso da un desiderio più grande: un mondo giusto, libero, condiviso. Il debutto avverrà domenica 21 settembre alle ore 10, presso la Casa della Salute di Puianello (via Amendola 1) Ogni partita sarà un viaggio senza copione, dove regole semplici lasciano spazio all’improvvisazione collettiva. Tra 15 e 30 giocatori costruiranno insieme un intreccio irripetibile, in cui la fiducia diventa moneta preziosa e ogni decisione può mutare il corso della Storia.

Non si tratta solo di un gioco, ma di un atto di immaginazione politica e civile: ricordare, resistere, collaborare. La presentazione si inserisce nell’evento ’Radici di Fermento – Nessuno si salva da solo‘, inserito nella rassegna ’Cronache di un fermento: il tempo del gioco, il gioco del tempo’. Il gioco, gratuito, sarà presto disponibile in edizione limitata cartacea e in versione ‘print & play’ sul sito del Comune. Per partecipare: prenotazione consigliata al 0522249232, al 3332418594 (WhatsApp) o scrivendo a biblioteca@comune.quattro-castella.re.it.

Francesca Chilloni