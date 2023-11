Un giorno dedicato al futuro del pianeta

Volontari ambientalisti da tutta l’Emilia Romagna si ritroveranno domenica per dare il proprio festoso contributo per un mondo più pulito. Sant’Ilario è stato scelto per la seconda volta come sede dell’evento regionale Plastic Free: l’appuntamento è per le ore 10 nel parcheggio Conad (partner dell’evento) di via Guidetti. Puliranno tre zone: Bettolino, Gazzaro e il parco Matilde di Canossa. Sacchi e guanti forniti da Iren verranno consegnati al ritrovo. "Il Comune è lieto di ospitare e dare il suo supporto – dice l’assessore all’ambiente Fabrizio Ferri - ad eventi ed associazioni che hanno come scopo lo stimolo del senso civico dei cittadini".