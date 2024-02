"Un giovane fuma crack in pieno centro di giorno davanti a studenti e anziani"

"Questo è quello che succede ogni giorno a Reggio Emilia, anche nella centralissima via Guido da Castello e poi addirittura in via Emilia. Un giovane incurante del passaggio delle persone, tra cui anziani e giovani studenti si fuma tranquillamente il suo crack, una terribile droga che come sappiamo tutti fornisce sensazioni di totale disinibizione, forza e energia facendo immediatamente perdere il controllo delle proprie azioni e il contatto con il mondo circostante".

Una pagina Instagram dal nome (e hashtag) ’Ridiventiamoreggio’ è stata aperta il 27 gennaio scorso al motto ’Siete pronti a dare voce alla nostra bellissima città? Unisciti a noi’. Il primo post è stato dedicato alla gestione dei parcheggi, poi un altro post di critica alla nuova ztl. L’ultimo post-denuncia, pubblicato ieri e molto critico – come gli altri – rispetto alle scelte dell’amministrazione uscente immortala appunto uno straniero intento a fumare crack in pieno giorno e in centro.