Un giovane scopre su internet la merce rubata nella sua casa

Rivende su internet la refurtiva di un furto in una casa: un uomo di 54 anni è stato denunciato con le accuse di truffa e ricettazione.

Il colpo in un’abitazione di una giovane coppia era stato compiuto lo scorso marzo in via Tresinaro a Ca’ de’ Caroli. Per entrare i malviventi avevano spaccato un vetro di una finestra della cucina, danneggiando anche il vicino lavandino. Erano stati rubati prodotti alimentari ed effetti personali tra cui una borsa nera e uno zaino contenenti un computer portatile con memoria esterna e una macchina fotografica Nikon per un bottino di oltre 3mila euro. Un 30enne aveva poi denunciato il raid ai carabinieri di Scandiano.

A distanza di un mese dal furto la vittima ha segnalato ai militari che, navigando su internet, ha rivisto il materiale fotografico rubato in vendita a un ignaro commerciante a cui il ricettatore l’aveva piazzato come merce di provenienza lecita.

L’attrezzattura corrispondeva per modello, caratteristiche e per numero seriale. I carabinieri hanno raggiunto il negozio del fotografo che, con collaborazione, ha consegnato il materiale acquistato in completa buonafede da un cliente a cui i militari sono risaliti dopo gli ulteriori approfondimenti investigativi. Nei guai è finito un 54enne di Scandiano che, nel corso di una perquisizione, è stato trovato in possesso della Postepay dove il commerciante aveva versato i soldi per pagare il prezzo pattuito. Il 54enne, noto ai militari, è stato denunciato alla Procura reggiana e la costosa attrezzattura fotografica, interamente recuperata, è stata restituita. Non è stato invece ritrovato, come confermato ieri dalla sorella del derubato, il computer preso dalla casa durante l’incursione, avvenuta nel pomeriggio durante l’assenza dei proprietari.

Matteo Barca