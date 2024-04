Un grande Cyrano per chiudere il ciclo di studi

Grande successo per il Cyrano de Bergerac, di Edmond Rostand della classe VIII della Scuola Steiner-Waldorf di Reggio Emilia, andato in scena al teatro San Francesco da Paola, sabato e domenica scorsi.

Al termine di un percorso durato otto anni, in cui i ragazze ed i ragazzi della classe VIII (terza media) della Scuola Steiner-Waldorf hanno condiviso quotidianamente studio, socialità ed esperienze, è arrivato il momento del loro rito di passaggio: la grande recita di fine ciclo.

Nella Scuola Steineriana viene infatti dato molto spazio all’arte scenica fin dalle prime classi delle elementari: gradualmente le piccole rappresentazioni corali che i bambini piccoli mettono in scena per le loro famiglie si trasformano in lavori via via più impegnativi, in cui i bambini ed i ragazzi si mettono alla prova nella recitazione ma anche nella realizzazione, nel montaggio delle scenografie e dei costumi e nell’accompagnamento musicale dal vivo, confrontandosi anche con opere teatrali di grande spessore.