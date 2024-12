Un grande parco fotovoltaico nella sede di Coopservice

Coopservice continua a mettere in campo azioni per essere più sostenibile. Nella sede centrale di Reggio Emilia, infatti, il colosso cooperativo ha inaugurato un ‘campo fotovoltaico’ per ridurre i costi energetici dell’edificio, ma anche contribuire all’azzeramento delle emissioni di gas serra e alla progressiva riduzione della propria ‘carbon footprint’, il parametro che ne misura la quantità rilasciata nell’ambiente. In particolare, nell’impianto installato a copertura dei parcheggi della sede, sono presenti 1.157 moduli fotovoltaici, progettati e prodotti nell’Ue. Si stima che l’impianto produrrà circa 600mila kilowatt ora in un anno, a fronte di un bisogno energetico complessivo di quasi 800mila. Attraverso il meccanismo dello scambio sul posto sarà poi tecnicamente possibile utilizzare l’energia prodotta per l’autoconsumo per una percentuale stimata del 54%, mentre il restante 46% sarà immesso in rete. Una soluzione che consentirà di ridurre le emissioni di 31 tonnellate di Co2 equivalenti all’anno.

Il campo fotovoltaico di Reggio si distingue inoltre per alcune scelte progettuali innovative, come l’impiego di pannelli ‘double face’, che sfruttano sia l’irraggiamento diretto sulla parte superiore, sia quello riflesso dalla superficie dei parcheggi sulla parte inferiore. Inoltre è già stato pianificato un ampliamento dell’impianto che coinvolgerà le coperture del nuovo Smart Hub Coopservice, attualmente in costruzione sempre all’interno dell’area della sede centrale. "Prosegue l’impegno di Coopservice per la decarbonizzazione delle attività, con l’obiettivo di raggiungere la carbon neutrality", spiega il presidente di Coopservice Roberto Olivi. È "una sfida che abbiamo raccolto da tempo, recependo le indicazioni europee e internazionali, e attivando strategie di riduzione delle emissioni e di efficientamento dei processi che ci hanno portati a ottenere certificazioni ambientali e riconoscimenti nell’ambito dell’economia sostenibile", sottolinea ancora il presidente.