Un ’gratta e vinci’ da due milioni

Un "gratta e vinci" da dieci euro si è trasformato in una vincita da due milioni di euro. Un colpo davvero fortunato per l’ancora anonimo giocatore che ha tentato la fortuna con un tagliando della lotteria istantanea acquistato nei giorni scorsi all’edicola tabaccheria di via Garibaldi in centro a Rolo, gestito da sei anni da Giancarlo Addonizio. La fortuna ha baciato un cliente che nei giorni scorsi ha acquistato un "gratta e vinci" della serie "Re Vincente" del costo di 10 euro. Una spesa ben ripagata, visto che si è trasformata in una somma ben maggiore.

Il titolare della ricevitoria ha ricevuto l’altra mattina un biglietto fotocopiato con un ringraziamento e la copia del biglietto: "Nel contenitore dove mi vengono lasciati i giornali – racconta Giancarlo – ho notato che c’era un foglio con copia del biglietto. Ho subito controllato il numero di serie, scoprendo che si trattava di uno dei biglietti ricevuti dal fornitore una ventina di giorni fa e poi venduto a uno dei miei clienti".

Due milioni di euro "nascosti" dietro il numero 11 del tagliando. Grande gioia nel negozio di via Garibaldi a Rolo, pur se non si riesce a risalire all’identità del vincitore. "Potrebbe trattarsi di una persona del paese, ma anche di un cliente di passaggio, visto che alla tabaccheria – aggiunge Addonizio – passano pure molti operai e lavoratori delle aree industriali della zona di Fabbrico, Rolo, Reggiolo…". Finora l’edicola tabaccheria di Rolo aveva registrato varie vincite, ma mai superiori ai diecimila euro.

Antonio Lecci