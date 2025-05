Un grido di speranza per dare voce al cambiamento

"Come vorrei cambiare il mondo" non è solo un titolo, ma una dichiarazione. È il nome di un progetto scolastico che ci ha permesso di accendere una luce potente su tematiche sociali che riteniamo imprescindibili, offrendoci uno spazio di riflessione e creatività, per trasformare pensieri, emozioni e desideri in opere concrete.

L’obiettivo era chiaro: immaginare un mondo diverso, dove la libertà, il rispetto, la giustizia, la parità e la dignità non siano eccezioni, ma regole. Divisi in piccoli gruppi, abbiamo scelto la forma testuale più adatta per dar voce alle nostre idee e, successivamente, abbiamo trasformato il nostro scritto in un elaborato grafico, a cui abbiamo affidato il nostro messaggio forte di cambiamento.

Un gruppo, per esempio, ha deciso di riportare l’attenzione sul fenomeno, purtroppo attualissimo, della violenza contro le donne, scegliendo un’immaginaria pagina di diario di una giovane vittima, per esprimere un grido di ribellione alla violenza. Altri hanno affrontato il fenomeno del razzismo e del bullismo. Un altro gruppo ancora, invece, ha scelto di affrontare la tematica dello sfruttamento e dell’abbandono degli animali, dando voce a un pappagallo, che racconta la sua triste storia in cui è costretto a vivere per sempre in un circo. L’obbiettivo era riportare l’attenzione sulla salvaguardia e la tutela degli animali.

Classe III F