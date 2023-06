Un gruppo di studenti del Gobetti premiato nell’ambito del concorso "Crei-amo l’impresa"

La classe 4ª AFM del Gobetti di Scandiano è stata premiata nell’ambito del concorso Crei-amo l’impresa: gli studenti, con il progetto Style the Rag, si sono aggiudicati il riconoscimento per la realizzabilità e utilità dell’idea imprenditoriale, la produzione di abbigliamento fashion con tessuti ecosostenibili. L’iniziativa, a cui hanno preso parte otto istituti regionali, è promossa dai Giovani Imprenditori di Confindustria. Gli studenti sono stati affiancati dai loro docenti in coordinamento con l’area education e tutoraggio dei Giovani Imprenditori di Unindustria. "Crei-amo l’impresa – dice la presidente Marianna Brevini – è un progetto al quale teniamo molto perché ci consente di avvicinare tanti giovani alla cultura d’impresa e all’autoimprenditorialità utili per il loro futuro".

m. b.