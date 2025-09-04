Un guado provvisorio che resiste da 33 anni: "Bisogna intervenire"

"Un guado provvisorio nel comune di Ventasso che resiste da 33 anni quale simbolo di un’attesa infinita". Parte da quel guado provvisorio la riflessione di Claudio Bucci, referente Fnp Cisl per la montagna che vive da pensionato a Busana. Per oltre 30 anni il cartello del guado sul torrente Lonza rimane lì immerso nel verde, mentre transitano con grande difficoltà i mezzi pesanti che da Ramiseto seguono la viabilità più comoda della Val d’Enza. Non si tratta di una strada secondaria e poco utilizzata, quella segnata dal "guado provvisorio", ma della strada provinciale che collega il comune di Vetto al Ventasso tramite Ramiseto unendo le due valli: valle del Lonza e dell’Enza. Gli autotrasportatori ramisetani hanno sollecitato più volte la realizzazione di un ponte normale per l’attraversamento in sicurezza del torrente che, soprattutto con le piene, diventa un passaggio pericoloso per qualsiasi mezzo. Continuano le lamentele degli imprenditori di Ramiseto che si sentono trascurati, oltre che dal Comune Ventasso, dalla Provincia molto attiva, secondo loro, in altri territorio. Pertanto chiedono una viabilità sicura di collegamento con Vetto. Per Claudio Bucci, che ha fatto ricerche sulle case vuote con conseguente calo degli abitanti, facendo riferimento alla provvisorietà del guado, ha aggiunto: "Questo paradosso alimenta lo spopolamento delle aree montane e, contemporaneamente, aggrava l’emergenza abitativa nei centri urbani. Nel nostro Appennino una strategia efficace potrebbe partire da un miglioramento deciso della viabilità lungo le tre principali direttrici naturali: la SS63 e le fondovalli del Secchia e dell’Enza. Investire su queste arterie, rendendole veloci e sicure, è come dare la possibilità a chi vive in montagna di lavorare a valle senza trasferirsi".