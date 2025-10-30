Un Halloween di solidarietà. La grande festa a casa Giubertoni

Un’elegante abitazione, con il suo ampio cortile e l’adiacente area verde pubblica del quartiere, si trasformeranno in un luogo di festa e di solidarietà, in occasione della festa di Halloween. Accade ancora una volta a Gualtieri, in via Salvo D’Acquisto, alle porte del centro abitato del paese. Un evento accompagnato da musica e dolci sorprese, con la possibilità di effettuare libere donazioni a favore del reparto di oncologia dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Si ripete dunque una festa iniziata sei anni fa piuttosto in sordina, a cui partecipavano qualche amico e i vicini di casa, ma che grazie all’idea della famiglia di Andrea Giubertoni, edizione dopo edizione ha ottenuto sempre più successo, unendo divertimento per grandi e piccini a una buona dose di generosità e solidarietà. E così ancora una volta, domani sera dalle 18, la villetta di via D’Acquisto 13, a Gualtieri, si rinnova l’appuntamento aperto a tutti. Per l’occasione viene organizzata una raccolta fondi a scopo benefico, proprio per aiutare la ricerca contro le malattie che colpiscono tanti bambini. La festa, ovviamente con costumi a tema Halloween si arricchisce di musica, dolci, sorprese varie, e come ogni anno, sono state studiate scenografie horror, oltre alla novità rappresentata da una "lotteria" a premi, con il ricavato destinato a scopo benefico.

Antonio Lecci