Un Halloween ricco di eventi. Paura e divertimento per tutti

Nel giorno della festa di Halloween sono numerosi gli eventi che animeranno l’intera Bassa. A Gualtieri, come ormai tradizione da alcuni anni, in via Salvo d’Acquisto si ripete l’evento a scopo benefico, con Andrea Giubertoni e la moglie Katerina Varikhava che trasformano l’abitazione e l’adiacente area verde in una ambientazione "spettrale", aperta a tutti. In piazza Umberto I a Poviglio dalle 16 animazioni sotto i portici tra letture horror, giochi vari e merenda. A Castelnovo Sotto dalle 16 la grotta di Dracula, il toro meccanico e altri giochi, la premiazione della maschera più bella e spettacolo di danza. Anche il centro di Novellara oggi si trasforma in un ambiente horror con tante animazioni, coinvolgendo anche il teatro della Rocca, la sala del Fico (con un laboratorio ispirato agli affreschi della stanza), le letture alla biblioteca e le visite negli spazi storici (e misteriosi) della rocca dei Gonzaga. Mentre al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, stasera torna l’Halloween Party con musica, suggestioni horror, il concerto dei Deathless Legacy e il concorso della maschera con un montepremi complessivo di oltre tremila euro. Festa anche a Guastalla, dalle 16, all’ex chiesa di San Francesco. Animazioni, in collaborazione con i commercianti locali, anche in centro a Correggio.

Antonio Lecci