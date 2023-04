"Un imprenditore che metteva la persona davanti al profitto"

"Un imprenditore che aveva sempre messo la persona e le relazioni con gli altri al primo posto, addirittura davanti al profitto economico".

E’ quanto è emerso dal parroco, don Gabriele Valli, ieri mattina nella chiesa di Sant’Andrea a Gualtieri, che ha ospitato la funzione religiosa per l’addio a Gianni Contini, imprenditore di 90 anni che con il fratello Giorgio, all’inizio degli anni Cinquanta, aveva dato vita all’azienda che sarebbe diventato un punto di riferimento per la comunità locale, la Tecnogas.

Don Gabriele non conosceva personalmente l’imprenditore scomparso, ma non ha faticato a raccogliere informazioni sulle capacità di Gianni Contini nel portare sviluppo e benessere in paese.

"Le relazioni, a cui lui era molto legato, sono in grado di generare la storia di un paese. Gli siamo debitori per i frutti che hanno dato le sue scelte", ha aggiunto il sacerdote.

Oltre ai familiari – la moglie Loredana, i figli Monica, Simona, Marco, la nipote Emile e altri parenti – erano presenti pure molti amici e conoscenti dell’imprenditore scomparso, con una folta rappresentanza di dipendenti ed ex dipendenti della Tecnogas.

E pure il sindaco, Renzo Bergamini, al termine della funzione religiosa, ha espresso il riconoscimento verso Gianni Contini, a nome di tutta la comunità locale.

L’imprenditore, anche dopo aver ceduto la società, aveva sempre continuato a seguire la situazione dell’azienda: e proprio con il sindaco si teneva in stretto contatto, in particolare negli anni scorsi in cui l’azienda ha rischiato di chiudere l’attività, con il forte rischio per numerosi posti di lavoro.

Durante la messa, inoltre, don Gabriele Valli ha chiesto di pregare per la pace, ma anche per il "refrigerio della pioggia per i nostri territori", segnalando una volta ancora temi di grande attualità.

Dopo i funerali (agenzia Veronesi e Pederzoli) il feretro è stato trasferito a Mantova, in attesa della cremazione.

a.le.