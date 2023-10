Un incidente e un lutto nel mondo dei giostrai. La fiera di Ognissanti ridimensiona il luna park

Sta per iniziare la fiera di Ognissanti, a Brescello, con eventi dall’1 al 5 novembre. Ma con un luna park ridimensionato rispetto al previsto. L’altra mattina, infatti, a causa di una caduta durante il montaggio di una giostra, uno dei titolari della "Nuvola", Diego Cena, è rimasto seriamente ferito, per poi essere ricoverato al Santa Maria Nuova di Reggio. Inoltre, una delle famiglie di giostrai è stata colpita dal lutto per la scomparsa di una parente. Dunque, in piazza a Brescello per la fiera non ci saranno alcune attrazioni per giovani, che erano previste.

L’amministrazione comunale brescellese ha confermato questa "defezione", augurando una pronta guarigione al giostraio infortunato, oltre a "porgere le condoglianze alla famiglia Nico Bracco, titolare delle attrazioni Tagadà e Booster, per la perdita di una persona cara. La fiera di Ognissanti è confermata, ma il rispetto per salute e vita non passa in secondo piano. Per questo ci stringiamo alle famiglie Bracco e Cena, augurando pronta guarigione al signor Diego". L’1 novembre la fiera prevede luna park, il mercato di Forte dei Marmi, oltre alla "Via del volontariato" con associazioni e comitati locali.