Un incontro per difendersi dalla truffe . Al Rosebud il film dedicato al chitarrista Emmet Ray

Gli incontri dedicati ai capolavori della letteratura italiana contemporanea proseguono oggi alle 17,30 all’aula magna Manodori, alla sede universitaria di viale Allegri a Reggio, con un intervento su "Gesualdo Bufalino, tanta Sicilia e un po’ di Emilia" con relatore Gino Ruozzi (foto). Bufalino esordì sessantenne con "Diceria dell’untore" nel 1981, grazie anche a Leonardo Sciascia. Quel libro, con cui vinse il premio Campiello, rivelò uno scrittore colto, che per decenni aveva letto e scritto, quasi in incognito, saggi, abbozzi di romanzo, aforismi, diari. Nella sua formazione hanno avuto importanza anche Scandiano e Reggio Emilia, in cui trascorse lunghi periodi durante la Seconda guerra mondiale. Alla biblioteca comunale di Santa Croce, in via Adua a Reggio, oggi alle 17,30 è in programma l’incontro "Il mercato dell’energia è una giungla? Niente panico", suggerimenti per orientarsi nel mercato dell’energia tra call-center, porta a porta, proposte incomprensibili... Un incontro in biblioteca per sapere come agire e reagire, cercando di evitare le truffe. Stasera alle 21 al cinema Rosebud di via Medaglie d’Oro della Resistenza, in città, il film "Accordi e disaccordi" sulla storia tragicomica di Ray, un chitarrista jazz, secondo soltanto al grande chitarrista gitano Django Reinhardt. Alcuni artisti, tra cui Woody Allen. rispondono a domande sul grande chitarrista Emmet Ray.

a.le.