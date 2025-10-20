Un incontro per difendersi dalla truffe . Al Rosebud il film dedicato al chitarrista Emmet Ray

Qualcosa si muove

Valerio Baroncini
Qualcosa si muove
ReggioEmilia
CronacaUn incontro per difendersi dalla truffe . Al Rosebud il film dedicato al chitarrista Emmet Ray
20 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Gli incontri dedicati ai capolavori della letteratura italiana contemporanea proseguono oggi alle 17,30 all’aula magna Manodori, alla sede universitaria di viale Allegri a Reggio, con un intervento su "Gesualdo Bufalino, tanta Sicilia e un po’ di Emilia" con relatore Gino Ruozzi (foto). Bufalino esordì sessantenne con "Diceria dell’untore" nel 1981, grazie anche a Leonardo Sciascia. Quel libro, con cui vinse il premio Campiello, rivelò uno scrittore colto, che per decenni aveva letto e scritto, quasi in incognito, saggi, abbozzi di romanzo, aforismi, diari. Nella sua formazione hanno avuto importanza anche Scandiano e Reggio Emilia, in cui trascorse lunghi periodi durante la Seconda guerra mondiale. Alla biblioteca comunale di Santa Croce, in via Adua a Reggio, oggi alle 17,30 è in programma l’incontro "Il mercato dell’energia è una giungla? Niente panico", suggerimenti per orientarsi nel mercato dell’energia tra call-center, porta a porta, proposte incomprensibili... Un incontro in biblioteca per sapere come agire e reagire, cercando di evitare le truffe. Stasera alle 21 al cinema Rosebud di via Medaglie d’Oro della Resistenza, in città, il film "Accordi e disaccordi" sulla storia tragicomica di Ray, un chitarrista jazz, secondo soltanto al grande chitarrista gitano Django Reinhardt. Alcuni artisti, tra cui Woody Allen. rispondono a domande sul grande chitarrista Emmet Ray.

a.le.

