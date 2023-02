Un incontro pubblico per criticare le scelte dell’amministrazione

La lista civica "Progetto San Martino", di San Martino in Rio, organizza un incontro pubblico con i cittadini per illustrare quelle che vengono considerate "situazioni di difficoltà del Comune, mal gestite dall’attuale amministrazione". L’appuntamento è per domani alle 21 alla sala d’Aragona, in rocca. "Tra i temi affrontati – spiega il consigliere comunale Fabio Lusetti (foto) – ci sono quelli che tanto dibattito hanno prodotto in questi mesi tra cui la Variante al piano regolatore del 2013, mai approvata, che rischia di provocare problemi e danni economici a cittadini e aziende che hanno presentato dei progetti urbanistici. E poi la Variante Italgraniti, la nuova mensa scolastica, fino alla gestione dei fondi del Pnrr per interventi previsti sul territorio locale".