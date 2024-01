Un incontro pubblico per presentare la nuova scuola Lodi Venerdì 2 febbraio si terrà un incontro pubblico a Pratissolo per presentare il progetto della nuova scuola primaria 'Mario Lodi', che sarà ricostruita grazie ai fondi Pnrr. L'incontro sarà aperto a tutti i cittadini e sarà un'opportunità per conoscere i dettagli dell'operazione. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Facebook del Comune di Scandiano.