Un incontro pubblico sul funzionamento del Cau. Ancora troppi gli accessi in maniera "impropria"

Un incontro pubblico sul tema ’Organizzazione e funzionamento del Centro Assistenza e Urgenza (Cau) del distretto di Correggio’. È in programma sabato (24 febbraio) dalle 15 alle 17,30 alla sala conferenze di palazzo dei Principi, in centro a Correggio, organizzato dal Comitato consultivo misto (Ccm) e dalla direzione del distretto sanitario di Correggio, in collaborazione con il Comune. I Ccm sono composti da rappresentanti delle associazioni di tutela e volontariato, da componenti "dell’Azienda Usl, da esponenti dei medici di base e degli enti locali. Restano in carica tre anni, al termine dei quali vengono rinnovati. Tra gli scopi primari del Ccm c’è quello di stimolare e verificare il grado di coinvolgimento dell’Azienda Usl per migliorare la comunicazione con il cittadino, che nel proprio percorso di accesso alle strutture sanitarie fa personalmente esperienza della qualità dei servizi. Nonostante la forte diffusione di informazioni sul funzionamento del Cau e, in generale, del nuovo tipo di organizzazione nel servizio di Emergenza-urgenza, anche attraverso un forte impegno di giornali e mezzi di comunicazione, sono ancora troppi i cittadini che accedono in modo improprio ai servizi, spesso in modo diretto al Cau, senza passare dal "filtro" telefonico che valuta la gravità delle patologie, caso per caso.

a. le.