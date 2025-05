Un incontro sull’uso dello smartphone allo spazio Auser

Proseguono gli incontri di “Digitale facile”, il progetto promosso dal Comune di Reggio in collaborazione con Impact Hub e i centri sociali cittadini nell’ambito del progetto regionale Digitale Facile Emilia-Romagna finanziato dal Pnrr, per aiutare i cittadini nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati. Venerdì alle 10, l’appuntamento è allo spazio ‘Auser Volontariato Centro Comunale’ (via Compagnoni, 13) per l’incontro “Con lo smartphone è facile. Lo strumento che mette il digitale a portata di mano”. Ingresso libero fino a esaurimento posti. ð0522 585553