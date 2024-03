Un inno alla vita e all’amicizia: al libro di Stefano Saccaggi un riconoscimento internazionale

Il libro scritto da Stefano Saccaggi, “ Un Blues per la Vita 2 “ , sarà premiato col Premio Internazionale di Arte Letteraria Cygnus Aureus, nato nel 2021 ed organizzato dall’ Associazione “ Culturalmente Toscana e dintorni “ . La notizia del premio è arrivata durante la presentazione del libro, per sensibilizzare i giovani e chi soffre per le stragi del sabato sera, a riprendere in mano la vita come ha fatto Saccaggi. Nel novembre 1994, in seguito ad un grave incidente stradale, Stefano passò novanta giorni di coma profondo e settanta giorni in carrozzina rimanendo appeso ad un esile filo . Il libro è un inno ai valori della famiglia, dell’amicizia e della forza di volontà di Stefano, valori che l’autore identifica come pilastri per la rinascita. “ Un Blues per la Vita 2 “ riceverà il 15 giugno a Peschiera del Garda il premio di libro dell’ anno. Il Premio è presieduto da Marina Pratici, critica letteraria e da Gaia Greco operatrice culturale.

gi. fi.