Un inserto speciale ‘Scandiano da vivere’. Alla scoperta di storie, luoghi e personaggi

Domani uscirà il primo inserto dedicato interamente alla città del Boiardo: "Scandiano da Vivere". Un progetto che celebra il paese della Rocca come un luogo dove le storie di ieri si intrecciano con quelle di oggi, e dove ogni angolo, ogni evento e ogni iniziativa raccontano una storia di crescita, innovazione e comunità. Il nostro viaggio inizia con uno sguardo alla tradizione e alle emozioni che animano Scandiano, con la Fiera di San Giuseppe che si concluderà proprio domenica e che ha celebrato la sua storicità e l’affetto della comunità. Subito dopo, il nostro inserto farà un salto in avanti, raccontando la magia dei cento anni della Cantina Bertolani, che quest’anno festeggia il suo centenario di attività. Un traguardo che non è solo della famiglia Bertolani, ma di tutta la comunità che ha sostenuto la crescita della cantina nel corso dei decenni.

Offriremo poi uno sguardo anche alla recente inaugurazione della restaurata Sala del Consiglio comunale, che è tornata a essere il cuore pulsante delle decisioni politiche e amministrative; un segno tangibile di come la città riesca a rinnovarsi senza mai perdere di vista la sua storia e i suoi valori. Sarà poi raccontata l’incredibile storia di Andrea Ficarelli, il trentasettenne di Scandiano che, nonostante una grave malattia genetica che lo ha progressivamente limitato nei movimenti, ha fatto della creatività e dell’innovazione il suo motore: oggi è un esempio di come la ricerca di soluzioni per la disabilità possano influire positivamente su una comunità intera. Non mancheranno anche le storie locali più intime. Vi parleremo della splendida realtà della cooperativa sociale Lo Stradello, fondata nel 1984, che dopo 40 anni continua a svolgere un ruolo fondamentale a Pratissolo, promuovendo inclusione e sostegno per persone con disabilità. Ma vi racconteremo anche di Greslab, una cooperativa che ha saputo invece trasformare la crisi dell’ex Ceramica Magica in un’opportunità, diventando un simbolo di solidarietà e di forza collettiva. Guardando al futuro, ci sposteremo sul Festivalove, il festival che a maggio trasformerà Scandiano nella capitale dell’amore e della cultura. Un appuntamento che promette di essere emozionante, dove musica, incontri, conferenze e performance artistiche si fonderanno per celebrare l’amore in tutte le sue forme.

E tra le novità, la Rocca dei Boiardo, che, nonostante alcuni cantieri, riaprirà al pubblico proprio durante il festival, regalando uno dei suoi luoghi più iconici alla città. E vi faremo scoprire come la poesia del nostro grande poeta Matteo Maria Boiardo si fa rap grazie al lavoro di alcuni ragazzi dell’istituto Gobetti. Scandiano da Vivere non è solo un inserto, ma un racconto di una comunità che sa come evolversi senza mai dimenticare chi è stata. Non perdete l’appuntamento con il nostro primo numero, che vi inviterà a scoprire la Scandiano di ieri, oggi e domani.

Ylenia Rocco