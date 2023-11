Un intero paese registrato online

Spezzani spiega: "A fronte di 3.200 abitanti abbiamo ben 2.900 contatti registrati tra numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica, ma il servizio è anche molto apprezzato, come abbiamo avuto di verificare anche in quei difficili giorni, in particolare subito dopo il passaggio del Giro d’Italia, quando oltre all’emergenza di Cà Lita, ci siano trovati con due strade comunali e due strade provinciali interrotte". Una delle frane peggiori verificatesi la scorsa primavera.