"Un investimento straordinario della Regione sulla sanità locale"

"Un atteggiamento che deprime il livello del dibattito politico e lo riduce ad un’inutile polemica". Botta e risposta tra maggioranza ed opposizione sulla serata organizzata venerdì dal circolo Pd di Montecchio presso la Sala della Rocca.

Alle valutazioni negative espresse dal consigliere di minoranza Antonio Margini (Fdi) replica Andrea Iori (foto), capogruppo di maggioranza con Futura, dando un giudizio molto duro: "Sono incomprensibili le critiche pretestuose ed infondate dell’esponente locale di Fdl che, pur avendo lasciato la sala ben prima che si sviluppasse il dibattito, ha interloquito con la stampa presentando una versione parziale e faziosa".

All’incontro come relatori erano presenti la deputata Ilenia Malavasi, la consigliera regionale Laura Arduini oltre sindaco Fausto Torelli e il segretario del circolo Gianluca Fontana.

Tra i nodi affrontati, quello della sanità. Secondo Margini si è "assistito ad un condensato di ipocrisia e pressappochismo".

Iori, invitando i cittadini a guardare il video dell’evento su Faceboo, osserva invece che "è emerso un desolante quadro nazionale a causa di un Governo che da tre anni continua a definanziare il Sistema sanitario nazionale. A questa preoccupante situazione si contrappone un investimento straordinario della Regione, che consente di garantire nel reggiano una rete costituita da sei ospedali che rappresentano un importante punto di riferimento per i cittadini, come ben illustrato dal sindaco che ha altresì rilevato la necessità di costruire un nuovo Piano Attuativo Locale: quello attuale, elaborato in epoca prepandemica, deve essere adeguato ai nuovi bisogni delle nostre comunità".

Francesca Chilloni