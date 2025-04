Un laboratorio per la creatività

Il Life di Castellarano: dove le idee diventano progetti e il futuro prende forma. Il Life (Laboratorio Integrato Formazione Educazione) è un progetto che supporta l’accrescimento delle competenze, specialmente dei ragazzi. Cassandra Bartolini, vicesindaca di Castellarano, racconta che la struttura offre laboratori scolastici, attività di riciclo creativo e post-scuola con aiuto compiti e progetti per i giovani. "Vogliamo creare un ambiente dove i ragazzi possano socializzare, soprattutto dopo il Covid" spiega Bartolini. Alcuni tra i futuri progetti riguardano la creazione di una ludoteca, la realizzazione di un laboratorio per bambini e l’attivazione di corsi di inglese, fotografia e teatro per adulti. "L’obiettivo – ha aggiunto la vicesindaca – è coinvolgere più ragazzi e far conoscere meglio il Life a tutta la comunità".

Martina Cupaioloe Martina LospallutoClasse III B