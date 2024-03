È stato inaugurato ieri mattina a Scandiano, in piazza Nuovo mondo, ‘Ri-creo’, un luogo che è destinato ad ospitare un mercatino del riciclo e allo stesso tempo anche un laboratorio per ragazzi diversamente abili che potranno sistemare e ridare nuova vita a tanti oggetti. Dopo la benedizione, si è proceduto al taglio del nastro, che è stato affidato a una delle persone attive nel negozio.

"Una bella vetrina, che ci auguriamo diventi un punto di riferimento per uno shopping consapevole, frutto della forza di questi ragazzi, della loro voglia non solo di riscattarsi, ma anche di farsi riconoscere per quello che fanno", ha detto il presidente dell’Unione, Matteo Nasciuti.

‘Ri-creo’ è il frutto di una coprogettazione che ha visto impegnati il servizio sociale unificato dell’Unione Tresinaro Secchia, NuovaMente e consorzio Oscar Romero di Reggio, lo Stradello di Scandiano e l’associazione di volontariato ‘Coraggio insieme si può’ di Castellarano in collaborazione con il distretto di Scandiano dell’Azienda Usl. Non è stato quindi creato un classico mercatino dell’usato, ma un centro socio-occupazionale sperimentale per ragazzi disabili.

Il ricavato servirà ad autofinanziare l’attività con l’obiettivo di favorire l’inserimento di otto ragazzi. All’inaugurazione, oltre al presidente dell’Unione Nasciuti e al vice Nello Borghi, hanno partecipato assessori degli altri Comuni dell’Unione, il direttore del distretto sanitario di Scandiano dell’Azienda Usl Marco Ferri e anche i rappresentanti delle associazioni coinvolte.

m. b.