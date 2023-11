Un lavoro per tutti. Nasce una guida per l’assunzione di persone disabili

di Stella Bonfrisco

Una guida per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. I consorzi Oscar Romero e Quarantacinque hanno presentata un manuale che spiega i vantaggi per le aziende che utilizzano la convenzione ex articolo 22, finalizzata all’assunzione di persone fragili. La guida si propone di favorire l’incontro tra occupabilità e disabilità e diffondere la conoscenza dello strumento.

"La guida è un mezzo per costruire insieme un impegno concreto verso la responsabilità sociale d’impresa – spiega Beniamino Ferroni, direttore del Consorzio Oscar Romero – la convenzione ex articolo 22 offre, infatti, concrete opportunità di occupazione alle persone con disabilità, contribuendo alla realizzazione della loro autonomia e del loro benessere. Inoltre potrebbe rappresentare anche una valida alternativa al pagamento dell’esonero che scelgono di fare già alcune aziende, come alternativa all’assunzione di persone con difficoltà".

Grazie all’impegno a forte vocazione sociale dei due Consorzi, di Confcooperative Terre d’Emilia e di Legacoop Emilia Ovest, nella provincia di Reggio Emilia sono già 92 le convenzioni attive, promosse da una decina di cooperative sociali, che coinvolgono 79 aziende del territorio e danno lavoro a circa 135 persone con disabilità differenti, per un valore economico annuo di oltre 3milioni e trecentomila euro. "Il percorso che ha portato alla definizione della Guida – dichiara Gianni Ligabue di Consorzio Quarantacinque – ha evidenziato quanto la convenzione sia già utilizzata sul territorio e del suo potenziale nell’ambito dell’occupazione di persone con disabilità, oltre al valore del rapporto fra Terzo settore e imprese. L’utilizzo della convenzione offre risposte concrete a molte imprese che possono trovare la giusta combinazione di strumenti per l’ottemperanza in materia agli obblighi di legge".

La legge regionale 17 del 2005 si propone infatti di tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori disabili, risponde al bisogno di innovazione su questi temi e favorisce le dinamiche di crescita del sistema economico ed imprenditoriale del territorio. "Obiettivo molto importante per il Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro – aggiunge Antonietta Serri, presidente del Consorzio Quarantacinque – che vuole appunto rafforzare l’ecosistema di innovazione sociale locale".

La convenzione è un accordo stipulato tra Agenzia regionale per il lavoro, un’impresa e una cooperativa sociale di inserimento lavorativo o un Consorzio, che assolve l’impresa di parte dell’obbligo di assunzione di persone con disabilità, affidando una o più commesse di lavoro a una cooperativa sociale di inserimento lavorativo per almeno 12 mesi.

"Oggi su circa 6.300 iscritti al Collocamento mirato, cioè dedicato alle persone con disabilità, nel nostro territorio provinciale, circa 1.300 persone presentano disabilità psichiche o intellettive – ha evidenziato Davide Battini, responsabile del collocamento mirato di Reggio Emilia – la convenzione cerca di dare risposta in particolare a questo tipo di disabilità e rappresenta uno strumento fondamentale del sistema di inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro".