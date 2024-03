Un libro celebra la storia della ’pastasciutta dei Cervi’

Dopodomani alle 17,30, in occasione del 54° anniversario della scomparsa di Alcide Cervi, sarà presentato il nuovo volume “La Pastasciutta dei Cervi” di Marco Cerri. La presentazione si concluderà con un ’AperiPasta’: assaggi di pastasciutta saranno offerti a tutti i presenti. I fratelli Cervi e la loro famiglia organizzarono la prima ‘Pastasciutta’ il 25 luglio 1943, nella piazza della vicina Campegine insieme agli abitanti di tutto il paese, per celebrare la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini. Dopo i saluti iniziali di Albertina Soliani (presidente Istituto Cervi), dialogheranno con l’autore gli storici Dianella Gagliani e Antonio Canovi. Modera l’incontro Mirco Zanoni, coordinatore culturale dell’Istituto. Al termine della presentazione, ce si diceva, ci sarà uno speciale aperitivo, un “AperiPasta”, dove saranno offerte a tutti i presenti le due ‘versioni’ della pastasciutta: quella originale, bianca, con burro e formaggio, come quella che venne offerta dalla Famiglia Cervi a Campegine più di ottant’anni fa, e quella rossa, con il ragù, servita nei tempi recenti ogni 25 luglio nella grande manifestazione a Casa Cervi, che ogni anno accoglie migliaia di persone.

mgbo