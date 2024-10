Un libro di 710 pagine ripercorre storie e volti della nostra scuola

Domani alle 17 viene presentato il libro "Alle sorgenti della nostra storia", alla sala conferenze Recordati di palazzo dei Principi, a Correggio. Intervengono le autorità locali, oltre a Giuseppe Adriano Rossi (tra i curatori del volume) con le testimonianze di Luciano Rondanini, Rodolfo Pellini e Lucio Levrini su insegnanti e dirigenti scolastici "correggesi". Il volume rappresenta un’opera unica in Italia. Il libro, frutto della collaborazione di circa 150 autori tra ex-allievi, familiari e amici, ripercorre 120 anni di storia dell’istruzione nella provincia reggiana, attraverso i profili di 175 docenti e dirigenti scolastici del XX e XXI secolo. È un riconoscimento a chi ha svolto con dedizione e competenza il ruolo di educatore, formando intere generazioni con generosità, etica e attenzione al disagio. Il volume di 710 pagine è suddiviso in tre sezioni, dedicate rispettivamente a maestri, professori e dirigenti che sono stati anche attivi in ambiti professionali, sindacali e politici. Ogni profilo di insegnanti e dirigenti è accompagnato da due fotografie legate al personaggio: una personale e una di classe.