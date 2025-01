Un libro e due cd. Carletti penna e voce

Nuova proposta musicale-editoriale legata alla band dei Nomadi. In occasione del prossimo Nomadincontro, il 22 e 23 febbraio a Novellara, verrà presentato ufficialmente il nuovo lavoro editoriale di Beppe Carletti e dei Nomadi. Si tratta di "Soldi in tasca non ne ho ma lassù mi è rimasto Dio", una inedita, elegante confezione composta di un libro di cento pagine e due cd, tra cui anche brani inediti.

Grazie alla penna di Marco Rettani, che trasforma il racconto in una gradevolissima lettura, Beppe Carletti narra in ordine cronologico la storia di una delle band italiane più leggendarie, i Nomadi, attraverso lo sviluppo di alcune fondamentali tappe della vita. Dalla scoperta della "straordinaria voce" di Augusto Daolio in un locale mantovano nel 1963 fino ai primi successi del gruppo, all’epoca protagonista in discoteche e balere. Ovviamente passando per il primo festival di Sanremo, l’ascesa, la caduta, l’oblio e la nuova salita alle stelle di una band che ormai compie 62 anni. La ripartenza con la riscoperta di "Io vagabondo" grazie a Fiorello, la sofferenza per la malattia dell’amico Augusto, il toccante rapporto tra i due leader della band nei mesi prima della scomparsa del cantante.

E poi il coraggio di Beppe di ripartire da solo, con la consapevolezza che Augusto lo avrebbe "guidato" dall’alto. E la solitaria cavalcata sull’onda del successo che aumenta concerto dopo concerto, anno dopo anno… Ma sempre restando, come insegnato dai genitori, con i piedi ben saldamente ancorati ai valori della terra emiliana, cosa che gli ha permesso di essere ancora in equilibrio e con l’intatta voglia di essere… Nomadi. La due giorni di festa di febbraio sarà l’occasione per presentare questo nuovo progetto.

