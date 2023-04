Un libro e un sentiero dedicati a Langer

di Lara Maria Ferrari

Convivenza pacifica fra i popoli e conversione ecologica. Queste le due facce del pensiero di Alexander Langer, per cui però la conversione non era realizzabile senza la prima condizione. Nel nome del profeta dell’ambientalismo europeo, citato anche nell’enciclica Laudato sì, l’assessore a casa e partecipazione Lanfranco De Franco, il botanico Ugo Pellini e lo storico Lorenzo Capitani hanno presentato il volumetto ‘Dal giardino al sentiero Langer: percorsi e pensieri’, frutto di un anno di lavoro con le comunità di quartiere. La pubblicazione, che raccoglie progetti su pace, ambiente e diritti, curata da Capitani e Pellini e realizzata da Libera Università Popolare nell’ambito di Qua_Quartiere bene comune, illustra anche il nuovo percorso ad anello di 5 km dedicato all’ambientalista, pacifista e politico europeo. Sentiero composto da 10 stazioni di interesse storico-botanico, che inizia e termina al Gardino e si sviluppa in strade comunali e piste ciclabili che si diramano all’interno del verde pubblico, con cinque parchi. Il Giardino, esteso fra via Danimarca e via Martiri di Lhasa, è a pianta circolare e ospita otto qualità di alberi, fra cui il pesco, adesso in fiore e simbolo dell’immortalità nel Taoismo, l’olivo, riferimento comune alle tre fedi dell’Ebraismo, Cristianesimo e Islam, e l’albicocco per il Buddhismo (scelto dal Dalai Lama). Fra i punti toccati dal Sentiero, ricordiamo il Casino Ottavi, il parco della Mirandola, parco del Gelso e parco delle Querce Rosse.

"E’ un progetto di valorizzazione del verde a cui teniamo molto, che mette in relazione il Festival dei parchi con i Laboratori di cittadinanza e ‘Reggio città dei sentieri’ - dichiara De Franco – Un bellissimo percorso che permetterà ai cittadini di godere della sentieristica anche in città. Mercoledì 12 aprile alle 17.30 al centro sociale Orologio è in programma la presentazione pubblica del volume, che sarà anche occasione per rafforzare il legame fra Reggio e la città gemellata di Sarajevo". Nel 2021, infatti, sulle sue colline si è inaugurato un analogo Sentiero, dedicato alla personalità di Langer. Quindi, il 6 maggio ci sarà l’inaugurazione dell’anello naturalistico. Negli anni più recenti, il Giardino Langer, situato nel parco del Diamante, è divenuto luogo di ispirazione per la pace e l’ambiente, oltre che di valorizzazione di temi naturalistici e storico-culturali. "Esso segnala l’urgenza della pace, pensate al conflitto in Ucraina, ma anche la sua problematicità", chiosa Capitani.