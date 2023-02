Un libro in dono a ogni nuovo nato. Stanno arrivando in questi giorni nelle case dei nuovi piccoli cittadini albinetani le lettere di benvenuto nella comunità dei lettori e di Albinea. Comune e biblioteca vogliono dare il benvenuto ai bambini nati nel 2022 con un piccolo dono: la tessera della biblioteca e un libro da ritirare. Sarà l’occasione per scoprire spazi e servizi dedicati ai bimbi oltre che l’opportunità per conoscere il programma di ‘Nati per leggere’ a cui la biblioteca da anni aderisce, con iniziative per la diffusione della lettura fin da piccolissimi nella convinzione che tale pratica promuova il benessere e miglioramento della qualità della vita del bambino.