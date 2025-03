Un libro in regalo ai neonati

Erano numerose le famiglie con bimbi nati lo scorso anno che hanno accolto l’invito del Comune, presentandosi nella sala consiliare della rocca municipale di Castelnovo Sotto in occasione della consegna di un libro di benvenuto ai neonati del paese, grazie a un dono che è stato promosso dall’amministrazione comunale e dalla biblioteca locale. Un libro per i nati nel 2024 per "sottolineare l’importanza della lettura nei confronti dei bimbi fin dai loro primi anni di vita". Erano presenti il sindaco Francesco Monica, i medici pediatri Chiara Scarabello e Simona Falcone, oltre a Silvia Conti, pedagogista dei servizi educativi 0-6 del dipartimento educativo Asp, Barbara Beltrami, pedagogista del Nido intercomunale Rodari, Beatrice Rossi, psicologa del Centro per le Famiglie, con la bibliotecaria Mariachiara Franzini.