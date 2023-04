Un libro per benvenuto, pediatra e pedagogista spiegano i vantaggi

Folta partecipazione di famiglie alla seconda edizione di "Un libro di benvenuto", a Bagnolo. Il sindaco Gianluca Paoli ha ribadito l’attenzione rivolta dal Comune alla promozione della lettura fin dai piccolissimi, i cui benefici sono stati spiegati dalla pedagogista Francesca Rustichelli e sottolineati dal dottor Marwan Hamarneh (foto), pediatra del paese, precursore del progetto "Nati per leggere". L’educatore musicale Luca De Marchi ha poi presentato il progetto di "Nati per la Musica" che, dopo la felice prima esperienza dello scorso anno, viene riproposta questo mese ai bambini 0-36 mesi. La dottoressa Roberta Artioli, coordinatrice del Centro per le Famiglie, ha poi illustrato i progetti in corso per i genitori, in particolare quello intitolato "Viaggio al centro di una nuova famiglia". Il sindaco ha poi ringraziato il dottor Marwan Hamarneh, che a fine aprile andrà in pensione, per il suo quarantennale impegno al servizio della comunità, dei bambini e delle famiglie di Bagnolo, con un applauso di tutti i presenti.