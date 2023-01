Un libro racconta la chiesa di S. Pietro

Quando padre Marco Canovi rientra a Viano è sempre festa grande. Così è stato anche domenica scorsa, giornata che ha visto il missionario comboniano, da mezzo secolo in Uganda, presiedere la messa nel suggestivo oratorio di San Pietro di Querciola. Una chiesa in stile romanico, immersa nel verde della folta vegetazione, che guarda la riva sinistra del Tresinaro. Un tempietto troppo piccolo, per ospitare tutte le persone presenti, da sempre vicini all’opera missionaria di Padre Canovi. Erano presenti il sindaco di Viano Nello Borghi, lo scultore Vasco Montecchi e il maestro Giovanni Guidetti di Pratissolo, che ha curato il libro “La storia della Chiesa di San Pietro e il suo patrimonio artistico: un piccolo scrigno d’arte sacra“ con le foto di Sauro Costi (edizione Le Viole). La documentazione storica e la ricerca iconografica è stata realizzata a cura degli amici di San Pietro.

Nella prefazione padre Marco ringrazia lo scultore Vasco Montecchi, che con il contributo artistico, lavorando sulla pietra serena, offre all’ oratorio un “tocco adeguato“ dandogli una perfetta identità romanica. Il libro, un ‘Bignami‘ da leggere tutto d’un fiato, al termine della messa è stato distribuito da padre Canovi a tutti i presenti. Di origini antichissime, l’antica chiesetta è stata recuperata negli ’80 grazie al prevosto Lionello Armani. Alla sua morte, la cura venne affidata a padre Marco Canovi, che con energia si è preoccupato assieme a don Franco Messori (parroco storico di Viano), dell’abbellimento del luogo di culto.

gi.fi.