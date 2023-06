Un libro racconta la storia del paese dal dopoguerra a oggi

E’ stato presentato in municipio a Cadelbosco Sopra il libro "Cadelbosco Sopra, dal dopo guerra ad oggi", realizzato per diffondere la storia del Comune, dalla fondazione a oggi, valorizzando il senso di appartenenza di tutti i cittadini alla comunità. Il testo si basa su un ampio repertorio di documenti amministrativi e fotografici, per descrivere in modo accurato l’evoluzione del paese. Dopo la presentazione del libro è avvenuta la consegna della Costituzione ai neo diciottenni del paese, alla presenza del sindaco Luigi Bellaria e dell’assessore Giuliana Esposito. "Questa presenza – commenta l’Esposito – ci fa sperare in un riavvicinamento alle istituzioni dei giovani, amministratori della Cadelbosco di domani".