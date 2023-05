Un malore è la causa della caduta

Sembra essere confermata l’ipotesi di una caduta dovuta a un malore improvviso per l’uomo di 38 anni rinvenuto a terra, accanto a un’auto in sosta sulla strada, l’altra sera nei pressi della Casa della Salute, a Novellara, tra via Costituzione e via Gronchi. Gli accertamenti svolti dai carabinieri, anche in base a quanto rilevato dagli accertamenti in ospedale, sembrano far pensare a una caduta seguita a un malore, che ha provocato un trauma cranico e ferite a un braccio. Da escludere invece le tesi di un possibile incidente (con successiva fuga del conducente) o di una aggressione. Dopo le prime cure, prestate da un’infermiera della Casa della salute in attesa di ambulanza e automedica, l’uomo ha dato segni di ripresa. E’ stato un ciclista di passaggio a dare l’allarme dopo aver notato il 38enne a terra, sanguinante.