Un malore fatale ha portato via Jean Paul Tonelli

Grande cordoglio e commozione ha suscitato la notizia della scomparsa di Jean Paul Tonelli (nella foto), storico gestore del chiosco del Parco del Popolo di Reggio. Tonelli viveva ad Albinea ed è deceduto improvvisamente a 62 anni. I suoi funerali sono stati celebrati in forma privata. Jean Paul nel passato è stato consigliere della Polisportiva Albinetana e in particolare fu impegnato per il settore della pallacanestro. Era molto noto a Reggio: aveva gestito, fino alla scorsa primavera, per quasi 40 anni il chiosco del Parco del Popolo.

Tanti messaggi di cordoglio sono arrivati ai famigliari sulla pagina Facebook di ‘Tenente Ubaldo’ in cui è stato ricordato il 62enne con un post e una foto: "Da nove mesi – si legge nel messaggio sul social network – il chiosco del Parco del Popolo non era più lo stesso (anche se la signora che lo gestisce ora è bravissima). Jean Paul Tonelli si stava godendo la meritata pensione dopo aver gestito il bar nel parco per 39 anni con la pazienza e il garbo d’uomo d’altri tempi. D’inverno gestiva anche il chioschetto delle castagne. Aveva visto generazioni di bambini su e giù dalle giostre e ancora prima sul trenino e sui grilli. Aveva iniziato a gestire il bar con la mamma. Con discrezione i suoi occhi hanno visto la città cambiare e i nostri bambini crescere".

Di Tonelli parlano tutti come di una persona gentile e garbata, la cui assenza si farà sentire. "Il cuore del Parco del Popolo – scrivono sempre su Facebook – ora si è fermato. Ci mancherà la tua gentilezza Paolo, ma soprattutto mancherà a tua moglie e alle tue splendide figlie". Il 62enne aveva lasciato nel 1983 il lavoro all’idromeccanica Bertolini per condurre la struttura del centro storico di Reggio.

Matteo Barca