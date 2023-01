Un malore si porta via Livia Lasagna, moglie di Giacomo Sironi

Un malore improvviso, nella notte, è stato fatale per Livia Lasagna (nella foto), pensionata di 83 anni, molto conosciuta a Reggiolo, il paese dove abitava. La signora Livia era la moglie di Giacomo Sironi, giornalista e scrittore, che per decenni ha raccontato la storia del paese e dei suoi personaggi.

Nella notte è scattato l’allarme ai soccorsi, con l’arrivo di ambulanza e automedica. Ma ogni soccorso è stato inutile. Livia Lasagna era stata impiegata in un mobilificio a Reggiolo, poi in uno studio legale. Dalla metà degli anni Settanta fino agli anni Novanta era stata titolare della galleria d’arte Padania, in via Matteotti a Reggiolo, ospitando opere e artisti contemporanei di valore. Si era dedicata molto alla famiglia.

Lascia il marito Giacomo (a lungo prezioso collaboratore del Carlino Reggio), le figlie Roberta con Stefano, Valeria con Roberto e Silvana con Massimo, i nipoti Riccardo, Andrea e Alessia, altri parenti.

I funerali, affidati all’agenzia Melli, si svolgono domani alle 10 nella chiesa parrocchiale di Reggiolo, poi al cimitero locale. A Giacomo e famiglia le condoglianze dal Carlino Reggio.