Un malore uccide a 60 anni il luogotenente Vincenzo Russo

Colpisce anche la realtà reggiana l’improvvisa scomparsa del luogotenente dei carabinieri Vincenzo Russo, stroncato a 60 anni di età da un malore improvviso che lo ha colpito l’altra mattina mentre era in caserma, in servizio, a San Nicolò, nel Piacentino, dove era attivo dal 2017. Sposato, lascia tre figli. Il luogotenente Russo aveva svolto l’attività di carabinieri quasi sempre nel Piacentino, ma dal 1987 fino al 1991 era stato trasferito alla caserma di Guastalla, quando era ancora nella sede di via Castagnoli, con il ruolo di vicecomandante di stazione. Nella Bassa reggiana era arrivato da Bobbio, per poi tornare nel Piacentino nell’estate del 1991, come comandante della caserma di Ottone. Nel 1996 era diventato comandante del Radiomobile di Piacenza. L’altra mattina in caserma a San Nicolò sono stati chiamati i soccorsi sanitari, purtroppo inutili di fronte al malore fatale. Vincenzo Russo era il più anziano ed esperto comandante di stazione nel Piacentino. A breve sarebbe dovuto andare in pensione, ma aveva chiesto di restare ancora in servizio. Era appassionato del suo lavoro.