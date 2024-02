"Un manager per il centro e la Zucchi da sistemare"

"Le difficoltà in cui versa il nostro commercio sono di carattere generale e per risolverle serve un intervento strutturale, che parta da Roma e comprenda Regione e Provincia. Reggio da sola non basta – interviene Dario Domenichini, presidente Confesercenti – Fossi nei panni del sindaco che verrà, proseguirei il lavoro iniziato col politecnico di Milano, con la creazione degli hub urbani previsti dalla nuova normativa. Che si possa accedere a tutte le risorse a disposizione della Regione, dai già previsti dieci milioni di euro a fine primavera agli ulteriori otto, già stanziati. Intanto, comunque, costruire strumenti per potervi accedere è un passo importante".

Domenichi intravede due strade. "O si va a gestire le singole porzioni di città, oppure si elabora un hub urbano di tutto l’esagono, affidandosi a un manager dedicato, che si occupi a 360 gradi di tutte le problematiche del commercio, che consistono in promozione del centro, eventi, accordi con le proprietà immobiliari, per avviare percorsi incentivanti all’occupazioni degli spazi sfitti, poi lavorare sul decoro dei luoghi, per giungere a ragionamenti su parcheggi e sicurezza".

Nel merito, Domenichini aggiunge: "Occorre sistemare i parcheggi dell’ex caserma Zucchi, attualmente sottoutilizzati, e i contenziosi in essere vanno risolti. Stiamo parlando di un’area che necessita di essere riqualificata e modernizzata, in cui si paghi l’effettivo consumo della sosta e che dia una percezione di sicurezza! Pensiamo a una guardianìa. E’ un tema delicato, da affrontare però senza paranoie, perché una donna sola, di sera, ad oggi non si sente molto tranquilla al pensiero di andare alla Zucchi". Infine, Domenichini esorta "E che si faccia questo potenziamento nella circolazione dei minibù, che rimane un ottimo servizio".

Lara Maria Ferrari