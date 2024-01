Un mazzo di fiori per Etla e Moshek

Ieri mattina, in occasione della ’Giornata della Memoria’, il Comune di Quattro Castella ha ricordato Etla Felman e Moshek Cywiak, i due ebrei polacchi internati nel paese castellese dal 1941, prima di essere condotti nel campo di transito di Fossoli, nei pressi di Carpi, e infine deportati ad Auschwitz.

Il sindaco Alberto Olmi, gli assessori Sabrina Picchi e Danilo Morini, le consigliere comunali Daniela Campani e Luisa Colli, insieme al presidente dell’Anpi di Quattro Castella Simone Tagliati si sono ritrovati in via dei Mille per lucidare la pietra d’inciampo e per posare un mazzo di fiori davanti alla loro ultima abitazione castellese.

Iniziate lunedì scorso a Roncolo con la posa della pietra d’inciampo collocata in memoria del cittadino Renato Lanzi, le iniziative indette nella ricorrenza della Giornata della Memoria dal Comune di Quattro Castella sono proseguite al cinema Eden di Puianello dove gli studenti della scuola media Balletti hanno potuto assistere in settimana ad una doppia proiezione del film d’animazione “Anna Frank e il diario segreto”.