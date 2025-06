Un medico alla corte del Re. L’epopea di Guido da Bagnolo

Uno spettacolo che parla di storia locale, in scena stasera alle 21 in piazza Garibaldi a Bagnolo. Una rappresentazione che rievoca la vita di Guido da Bagnolo, figura di spicco del XIV secolo, medico alla corte del re di Cipro dopo essere stato studente a Bologna grazie alla concessione di Feltrino Gonzaga. Un evento, promosso dal Comune, che si preannuncia come festa popolare all’insegna della memoria storica, della partecipazione e dello spettacolo dal vivo.

Già dalle 18 si comincia con l’apertura di banchetti delle associazioni, spettacoli di burattini, musica dal vivo, intrattenimenti vari. Alle 21 lo spettacolo, che comprende anche cortei storici, tema sempre di grande interesse per i cittadini. Il testo dell’opera è stato scritto da Auro Franzoni, con la regia di Monica Franzoni. Il progetto valorizza la memoria storica locale, con il coinvolgimento diretto della cittadinanza e delle associazioni del territorio.

Antonio Lecci