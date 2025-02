Un ‘Memorial’ per Spaggiari

E’ stata una festa la prima edizione del ‘Memorial Ettore Spaggiari’ ospitata al palasport di Guastalla e organizzata dall’Us Saturno per ricordare Spaggiari, a lungo presidente della società, oltre che assessore comunale allo sport. Ricordando i ruoli ricoperti da Ettore in Federazioni sportive e nel Coni, oltre alla sua esperienza amministrativa pubblica, si è sottolineato il suo grande impegno per lo sport come elemento di crescita ed educazione dei giovani. Nel triangolare di pallavolo al femminile del Memorial si sono affrontate la squadra neopromossa in serie C della Saturno, Arbor Reggio Emilia e Davis di Stradella. L’Arbor, vincitrice, è stata premiata dalle figlie di Ettore, Sara e Monica (foto). Durante la manifestazione premiato il Forno Gonda, che sostiene la Saturno dalla sua fondazione, dal lontano 1944.