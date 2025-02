Un mese che vale tutto

Un mese che può valere un’intera stagione. E forse - viste le dinamiche societarie e le conseguenti prospettive - anche qualcosa di più. Tra domani e il 16 marzo, infatti, i granata saranno attesi da cinque partite e - quattro di queste - saranno degli scontri diretti di vitale importanza.

Come detto, si inizia col Frosinone che domani alle 15 attende Portanova e compagni allo ‘Stirpe’. I laziali occupano attualmente il penultimo posto con 22 punti (meno 6 dai granata) e vivranno questo match come una sorta di ‘finale’. Sarebbe importante tornare alla vittoria, ma qualora non si potesse fare bottino pieno, diventerà fondamentale almeno non perdere, evitando di ‘regalare’ punti ed energie a chi fino a questo momento sta dimostrando di essere in caduta libera.

Superato l’ostacolo ‘frusinate’, ecco che ce ne sarà uno ancora più importante. Sabato prossimo, alle 15, al ‘Città del Tricolore’ arriva la Carrarese. I toscani dopo un avvio di stagione brillante e sorprendente si sono infilati in un vortice che racconta di cinque sconfitte consecutive. Oggi alle 15 avranno una buona occasione per rialzarsi ospitando la Salernitana prima della trasferta nella nostra città.

Vedremo l’evoluzione, ma è chiaro che la Reggiana si troverà davanti ad un’occasione che non può essere fallita. Il 2 marzo alle 15, invece, Bardi e compagni saranno attesi a Catanzaro: partita ad alto coefficiente di difficoltà in cui bisognerà cercare di limitare i ‘danni’. Appena 5 giorni dopo, alle 20,30, altro match chiave. i granata scenderanno in campo al ‘San Vito-Marulla’ di Cosenza per un altro scontro diretto di importanza capitale. All’andata i lupi della Sila si imposero per uno a zero in quella che fu una delle serate più tristi della stagione. Serve ovviamente una prova di spessore sia tecnico che agonistico, perché in questo momento i calabresi sono il fanalino di coda della classifica e hanno mille problemi societari. Carpe diem, in poche parole.

Il ciclo di ‘spareggi’ si concluderà il 16 di marzo con la Sampdoria che farà visita al ‘Giglio’. In questo caso il termine ‘spareggio’ va più che mai tra virgolette, perché i blucerchiati sono attualmente dietro ai granata in virtù degli scontri diretti (28 pari, ma la Reggiana aveva vinto a Marassi), ma stanno dando importanti segnali di risveglio sotto la guida di Semplici.

In un mese ci si gioca una buona fetta di futuro.

Francesco Pioppi